Une Lyonnaise imagine la tenue portée par les étudiants… en 2074 !

L’Etudiant a organisé il y a quelques semaines un concours intitulé "Collection Printemps – Eté 2074" dont l’objectif était de permettre aux étudiants en école de mode et de design d’imaginer les tenues qui seront portées dans 50 ans.

Parmi les jeunes talents à avoir tenté leur chance, on retrouve Clara Borroni. Cette étudiante en deuxième année de design de mode à l’école ESDAC de Lyon a décidé de relever ce défi pas comme les autres. "J’ai sauté sur l’occasion. Je me suis donnée à fond pour réaliser un croquis qui me plaisait. C’était une opportunité incroyable", explique la jeune femme de 19 ans.

"J’ai réfléchi à ce que le monde serait dans le futur. Je me suis dit que la technologie et l’écologie seraient encore plus importantes que maintenant dans le futur", poursuit Clara Borroni. L’étudiante lyonnaise a par conséquent eu l’idée d’un panneau photovoltaïque sur sa tenue afin d’alimenter les différents besoins qu’elle aurait. "Il y a par exemple un casque connecté à notre cerveau qui a besoin de cette énergie. Il y a aussi un écran sur le torse ou encore un port USB sur la jambe", explique-t-elle.

La tenue se veut également "épurée au niveau des formes et des couleurs" avec un "style professionnel et élégant", commente Clara Borroni qui a notamment puisé son inspiration dans les films futuristiques. "J’ai conservé les codes actuels du monde du travail : la chemise et la cravate. J’ai directement intégré la cravate à la tenue pour faciliter l’habillage."

Si elle n’a pas remporté le concours, l’étudiante de l’ESDAC Lyon ne veut garder que le positif de cette expérience. "J’ai donné le meilleur de moi-même. C’est la première fois que je créais une tenue en entier donc je suis très fière", conclut Clara Borroni qui aimerait travailler plus tard dans une grande maison de mode.

A.D.