Journée internationale des droits des femmes : une manifestation sur la place Bellecour ce samedi à Lyon

Ce samedi, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, les collectifs droits des femmes 69 et Nous toutes Rhône appellent à une manifestation au départ de la place Bellecour à Lyon.

Une prise de parole est d’abord prévue à 15h avant que le cortège ne s’élance sur un parcours qui n’a pas encore été dévoilé.

"Toutes en grève féministe pour la journée internationale des droits des femmes et minorités de genre ! On stop tout, pour nos droits et pour lutter contre les idées d’extrême droite", peut-on lire sur les réseaux sociaux du collectif Nous Toutes Rhône.

D’autres évènements sont prévus à Lyon et dans le Rhône à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. La rédaction de Lyon Femmes a sélectionné pour vous plusieurs rendez-vous ici