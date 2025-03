Journée internationale des droits des femmes : ce qui est prévu à Lyon pour le 8 mars

Plusieurs manifestations et actions sont organisées à l’occasion du 8 mars, journée internationale du droit des femmes. La rédaction de Lyon Femmes vous propose une sélection des évènements prévus à cette occasion :

Manifestation pour les Droits des Femmes

Le rendez-vous est donné ce samedi à partir de 15h sur la place Bellecour. La manifestation est organisée par NousToutes Rhône et le Collectif droits des femmes 69. Plusieurs prises de parole sont prévues.

Tables rondes sur l’égalité dans le domaine professionnelle

L’association Regards de Femmes propose ce mercredi 5 mars de 18h à 20h30 une table ronde sur l’égalité professionnelle et salariale avec des entreprises de l’arrondissement, la municipalité et France Travail. Précédé d’échanges entre le public et France Travail 15h - 18h Mairie du 6ème arrondissement.

58 rue de Sèze 69006 Lyon Gratuit sur réservation à [email protected]

Exposition et projection MJC Sans Souci

Du mercredi 5 au lundi 31 mars, la MJC de Sans Souci propose une exposition de dessins de presse sur l’égalité des genres dans le cadre des Rencontres Internationales du Dessin de Presse et des Médias. Lors du vernissage de l’exposition, le 5 mars à partir de 18h, une projection du film "The Feminister", un documentaire sur Margot Wallström, la ministre suédoise des Affaires étrangères, qui a été filmée pendant 4 ans et sur la politique féministe qu’elle a menée, en partenariat avec l’Oxfam Lyon.

MJC Sans Souci, 36 avenue Lacassagne, 69003 Lyon Gratuit

Musée de l’imprimerie place des femmes dans l’imprimerie

Du mercredi 5 mars à 11h et mercredi 12 mars à 15h, le musée de l’imprimerie, propose une visite guidée "Imprimerie, où sont les femmes ?". Durant une heure, la visite abordera la place des femmes dans l’univers de l’imprimerie : leur place dans les ateliers et l’utilisation de leurs images dans les imprimés et la publicité. La question de l’utilisation de l’image de la femme dans la publicité.

Musée de l’imprimerie, 13 rue de la Poulaillerie 69002 Lyon

Début des entraînements de Courir Pour Elles

Pas d'évènement "Danser pour Elles" ce 8 mars sur la place Bellecour pour l'association Courir Pour Elles. En revanche, il est possible de participer aux premier entrainements organisés à l'approche de la vague rose prévue en mai prochain. Le rendez-vous est donné ce samedi au parc de la Tête d'Or. Plus d'informations ici