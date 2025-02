Un Doctolib pour animaux imaginé par deux Lyonnaises

"On avait ce projet en tête et on a décidé de se lancer." Lauriane Ruiz et Jehane Boukaroura sont les fondatrices d’Animalife, un site internet et une application mobile permettant aux propriétaires d’animaux d’être mis en relation avec des professionnels de santés tels que des vétérinaires, des ostéopathes, des éducateurs canins, des toiletteurs ou encore des masseurs.

Le concept, semblable à celui de Doctolib, a été imaginé à Pusignan près de Lyon. "C’est vraiment dans l’ère du temps. Pour nous propriétaires d’animaux, ça nous change la vie", insiste Lauriane Ruiz. Animalife a justement vu le jour après un problème rencontré par l’une des jeunes femmes désespérément à la recherche d’un dentiste équin pour un de ses chevaux. "On ne savait plus trop qui contacter… C’est comme ça que l’idée est venue de mettre en place une plateforme permettant de trouver un professionnel rapidement."

Sur Animalife, la création d’un compte est gratuite mais obligatoire pour les particuliers qui doivent remplir une fiche pour son animal avec également la possibilité de joindre des documents à l’exemple de radios. Le concept a déjà séduit 250 utilisateurs ayant la possibilité de prendre rendez-vous avec une dizaine de professionnels de la région lyonnaise ayant souscrit à un abonnement mensuel. "Ça tend à se développer car on a beaucoup de demandes", assurent les deux jeunes femmes qui entendent bien développer Animalife dans toute la France. Les modes de garde sont également au programme des prochains projets de la plateforme.