Le concept des soirées réservées aux mamans arrive à Lyon

"Tu as envie de sortir mais tu n’as pas envie de te coucher à 4 heures du matin." Ce constat de jeune maman a poussé Maëva Chanoux, fondatrice du compte Instagram @mammaganglyon, a lancé avec Violette Frey de l’agence évènementielle récréative Club Confettis une première soirée Club Mamma.

Le rendez-vous est donné le vendredi 7 mars du côté du Groom, un bar du 1er arrondissement de Lyon, pour une soirée 100% féminine. "C’est réservé aux mamans mais tu peux venir avec tes copines qui n’ont pas d’enfants et qui ne veulent pas d’enfants", assure Maëva Chanoux. "Je trouvais que c’était quelque chose qui manquait à Lyon. Quand tu deviens parents, c’est quand même très compliqué de trouver des espaces qui s’adaptent à nos rythmes ayant totalement changé. L’objectif était vraiment de proposer un moment de détente où les mamans vont pouvoir danser, se lâcher et passer une soirée sans rentrer chez elles avant minuit", poursuit-elle.

La soirée en question débute à 18h avec des ateliers paillettes "pour briller de mille feux" et différentes animations. "A partir de 20h, le DJ se met en place comme si c’était minuit", explique Maëva Chanoux.

Le concept n’est pas nouveau puisqu’il est particulièrement développé dans d’autres pays, à l’exemple de l’Allemagne où le concept cartonne. Lyon devrait donc céder à cette initiative qui plait déjà puisque cette première soirée du 7 mars est complète avec 90 personnes inscrites. "On a eu un peu peur car c’était pendant les vacances mais en 15 jours on a vendu toutes les places." Une nouvelle soirée est déjà prévue au même endroit le 11 avril. La billetterie devrait prochainement ouvrir. "On a plein d’autres idées par la suite…", confie également Maëva Chanoux dont la communauté réunit près de 7500 abonnés sur Instagram toujours à la recherche de bons plans à faire en famille.