"Je suis persuadée que le vêtement a un pouvoir" : Delphine Reynaud fait partie des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Ne l’appelez plus Les Cocottes Pimp ton style mais Barnie. Née il y a 4 ans, la marque a connu une année 2024 particulièrement chargée avec ce changement de nom. "Au départ, c’était mon compte Instagram où je partageais mes inspirations", rappelle Delphine Reynaud.

"Chez Barnie, l’idée est de pouvoir mixer et associer les pièces entre elles pour avoir un dressing efficace et faciliter la vie des femmes dans leur quotidien", ajoute la créatrice qui veut faire passer un message. "On doit se sentir belle avec Barnie. Le vêtement peut vraiment apporter de la confiance. Je suis persuadée d’ailleurs que le vêtement a un pouvoir", assure Delphine Reynaud.

L’année 2025 sera de nouveau synonyme de projets pour la marque lyonnaise, notamment l’ouverture de boutiques éphémères à Paris.

Et Lyon dans tout ça ? "Je suis Ardéchoise. Je suis venue à Lyon pour faire mes études et je n’ai jamais quitté Lyon. Ça fait plus de 20 ans que je suis là. J’ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville et je me sens vraiment chez moi."