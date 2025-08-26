Une grande vente de vêtements vintage au poids organisée à Lyon

La rentrée approche et l’heure est aux derniers préparatifs. Si vous avez prévu de renouveler votre garde-robe, l’information qui suit pourrait vous intéresser. La friperie Grama Vintage sera de retour en cette fin de semaine à Lyon.

Direction le 1er arrondissement, plus précisément le 5 rue Louis Vitet. A compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche, une grande vente de vêtements vintage au poids est organisée avec des articles allant des années 70 à 2000. Un réassort est également prévu tout au long de l’évènement.

L’entrée est gratuite mais il est conseillé de réserver un créneau à respecter pour revenir et éviter la file d’attente (vendredi de 12h à 19h, samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h à 17h).

