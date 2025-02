"Mon premier documentaire sur le handicap" : Alice Devès est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

En 2021, Alice Devès apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques. La jeune femme de 24 ans cherche alors à se renseigner sur la maladie. Elle trouvera peu d’informations et décidera alors de lancer avec son amie Anaëlle Marzelière le premier média sensibilisant aux handicaps invisibles, Petite Mu.

"Ça va être toutes les maladies chroniques, l’endométriose, le diabète, la sclérose en plaques, les troubles psychologiques et psychiatriques, la dépression, l’anxiété, la bipolarité, les troubles visuel et auditifs", explique Alice Devès concernant les handicaps invisibles qui représentent 80% des cas de handicap en France.

Aujourd’hui Petite Mu compte près de 75 000 abonnés sur Instagram. "Ce qui fonctionne bien ce sont les témoignages. C’est important de laisser la parole aux personnes parce que le handicap ne se voit pas. On doit constamment se justifier. Je trouve que d’avoir des témoignages concrets ça permet aux personnes de rendre visible l’invisible", confie Alice Devès.

"Il manque aujourd’hui beaucoup de sensibilisation, une prise de conscience et de vraies mesures", poursuit-elle. "Je le vois quand je suis dans une file d’attente et que je montre ma carte handicap. On pense la plupart du temps que j’ai une fausse carte. On associe le handicap au fauteuil roulant mais les personnes ne comprennent pas que d’avoir des douleurs au quotidien non visibles c’est compliqué."

L’année 2025 sera synonyme de jolis projets pour Petite Mu. "On aimerait réaliser notre premier documentaire, beaucoup plus de reportages, aller plus en profondeur sur certains sujets et peut-être sortir une deuxième BD", assure Alice Devès.

Et Lyon dans tout ça ? "C’est la ville où je suis née. Ça fait maintenant quelques années que je vis sur Paris mais je reviens très souvent. C’est ma ville, mon enfance et là où j’aimerais retourner vivre."