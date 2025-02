4 cadeaux gourmands à offrir pour la Saint-Valentin à Lyon

A l’approche de la Saint-Valentin, l’heure est aux derniers préparatifs pour faire plaisir à sa moitié. La rédaction de Lyon Femmes a sélectionné pour vous 4 cadeaux gourmands qui devraient ravir les papilles de tout le monde.

Deux créations placées sous le signe de l’amour chez Mariller

Pour cette Saint-Valentin 2025, la pâtisserie Mariller a décidé de sortir le grand jeu avec deux créations mettant l’amour à l’honneur. Il s’agit du Spag’n’kiss, une pâtisserie trompe-l’œil inspirée du dessin animé La Belle et le Clochard où l’on se laissera porter par un praliné amande-noisette et un crémeux fruit de la passion (les 13 et 14 février dans les boutiques Mariller). Le Craque d’amour en forme de cœur saura ravir les amateurs de caramel beurre salé (à déguster dès ce mardi).

Quand gourmandise rime avec l’éclat du diamant chez Helena Joy

L’artisanat lyonnais est à l’honneur pour la Saint-Valentin avec une collaboration entre la marque de joaillerie fine Helena Joy et la pâtisserie Alma by Marvin Brandao. L’élégance est ici l’alliée de la gourmandise avec un Saint-Honoré digne d’un bijou. A retrouver du 12 au 15 février chez Alma dans le 6e arrondissement.

Le "Cœur Chocolat Dubaï" de Sève

"Une création en édition limitée, pensée pour les amateurs de chocolats rares et de pralinés d’exception." Tels sont les mots de la Maison Sève pour parler de sa dernière gourmandise à l’occasion de la Saint-Valentin. Une version chocolat au lait et une version chocolat noir sont disponibles. Pas de jaloux…

La Cookies Box de l’Amour de The Blondie Cookie

On ne peut pas se tromper en offrant un délicieux cookie. The Blondie Cookie a bien compris ce principe en proposant à nouveau sa Cookies Box de l’Amour pour la Saint-Valentin : 15 cookies en format XS à tremper dans les 2 dippings de son choix (pâte à tartiner, caramel beurre salé, praline rose…) Disponible sur commande jusqu’au 19 février.