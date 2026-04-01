Lyon Part-Dieu : Zara va doubler de taille avec un magasin géant de près de 4000 m²

Le visage de la Part-Dieu continue d’évoluer. Le centre Westfield La Part-Dieu annonce un nouveau chantier d’envergure avec l’arrivée d’un magasin Zara entièrement repensé, dont l’ouverture est prévue à l’été 2027.

Installé dans la zone stratégique de la Lanterne, ce futur espace regroupera les deux boutiques actuelles pour ne former qu’un seul magasin de grande ampleur.

Avec 3917 m² répartis sur deux niveaux, l’enseigne va quasiment doubler sa surface de vente.

Ce nouveau Zara adoptera le dernier concept architectural de la marque, avec une offre élargie couvrant les collections femme, homme et enfant, mais aussi des espaces renforcés pour les chaussures, les accessoires et certaines lignes spécifiques.

Des services innovants intégrés

Au-delà de la taille, le futur magasin mise sur la technologie et les services.

Parmi les nouveautés annoncées :

• un système automatisé pour récupérer ses commandes en ligne,

• un service de réparation de vêtements,

• un point de collecte dédié au recyclage textile.

Le chantier doit débuter ce mois de juin, avec une ouverture programmée un an plus tard.

Ce projet s’inscrit dans la transformation continue du centre commercial, qui cherche à renforcer son attractivité et à renouveler son offre commerciale.

Un centre commercial en mutation permanente

Avec ses 161 000 m², ses 310 enseignes et plus de 31,8 millions de visiteurs en 2024, Westfield La Part-Dieu reste la première destination shopping de la métropole lyonnaise.

À Lyon, l’arrivée de ce Zara nouvelle génération marque une nouvelle étape dans la montée en gamme de la Part-Dieu.