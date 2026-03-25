"Hâte que vous la lisiez" : Alessandra Sublet dévoile le thème de sa première bande dessinée 

Alessandra Sublet aime dévoiler ses projets sur ses réseaux sociaux. L’ancienne animatrice télé née à Lyon n’a pas manqué ce mardi soir d’évoquer le prochain. Il s’agit d’une bande dessinée publiée par les éditions Dargaud et attendue dans les librairies le 21 mai prochain. Le thème de la famille recomposée est au cœur de cette BD intitulée Fiiiiive co-écrite par Alessandra Sublet avec Ludovic Danjou et illustrée par Francesca Marinelli.

"Il y a quelque temps je me suis posée des questions sur ces nouvelles tribus : plus d’un million de familles recomposées en France et tout autant de questionnements pour les grands et les petits. Quand deux parents tombent amoureux, il n’est pas toujours simple de refaire sa vie tous ensemble sous le même toit ! On se questionne, on tâtonne, on est excité par cette nouvelle aventure et en même temps c’est si compliqué", commente Alessandra Sublet sur son compte Instagram révélant au passage la couverture de cette bande dessinée. "Fiiiiive c’est drôle, émouvant et c’est la BD que j’aurais aimé lire avec mes enfants", ajoute l’ancienne présentatrice.

2026 semble l’année des premières fois pour Alessandra Sublet. Avant cette bande dessinée, la Lyonnaise a publié en janvier dernier aux éditions Robert Laffont son premier roman Toi que je n’attendais plus.