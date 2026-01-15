A Lyon, des sessions de course à pied en poussette 

Les community run-poussette sont arrivés à Lyon en septembre dernier avec l’objectif de prouver qu’il est possible d’allier sa passion pour le sport et sa vie de jeune maman. Une activité également ouverte aux papas…

"Il n’y a pas de notion de performance mais uniquement de la bienveillance." Doriane Rauline est la fondatrice de l’association Mama Running Club dont le but est de développer dans toute la France des antennes de community run. Des sessions de course à pied pas comme les autres puisqu’elles sont principalement destinées aux jeunes mamans, et plus généralement aux jeunes parents invités à venir courir en poussette.

"L’objectif est de leur proposer de se retrouver pour échanger autour de la pratique sportive", poursuit Doriane Rauline, maman d’un petit garçon, qui a d’abord développé ce concept de run-poussette à Annecy où elle réside. "J’ai ensuite été contactée sur les réseaux sociaux par des personnes qui voulaient développer la pratique dans d’autres villes. A Lyon, il y a eu pas mal de demandes", ajoute celle qui est aussi la fondatrice de l’entreprise Mama Run qui propose notamment des évènements sportifs à destination des femmes et des parents à l’exemple de retraites trail.

"Le message est de leur dire qu’elles ne sont pas que mamans, elles sont aussi sportives. On commence ensemble et on finit ensemble. Il n’y a pas de frustration", précise la jeune femme de 29 ans. A Lyon, un lancement a eu lieu en septembre dernier au parc de la Tête d’Or. La séance d’une heure environ est gratuite. Une à deux sorties d’environ cinq kilomètres sont prévues chaque mois avec la référente lyonnaise Camille Bramas. La mère de famille de 32 ans a immédiatement été séduite par le concept. "J’ai vu ça sur Instagram. Je suis devenue maman en mai et j’adore courir. Je me suis dit que c’était quelque chose que j’aurais envie de partager avec mon enfant. C’est aussi une super opportunité de rencontrer d’autres mamans, de discuter et de pouvoir courir avec nos enfants", assure-t-elle. "Une fois sur place, il faut faire attention à ce que tout le monde se sente à l’aise et trouve son rythme", tient à préciser Camille Bramas.

En ce début d’année 2026, une session est prévue ce samedi 17 janvier toujours au parc de la Tête d’Or. Le rendez-vous est donné à partir de 10h.