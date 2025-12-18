Cette célèbre marque de céramique ouvre une boutique éphémère à Lyon

Un pop-up pas comme les autres. La marque Motel a Miio s’installe à Lyon le temps d’une vente éphémère. Direction In-Sted dans le 3e arrondissement pour découvrir cette boutique éphémère qui proposera des céramiques à petits prix avec des réductions allant jusqu’à -70%.

L’univers coloré de la marque allemande, particulièrement populaire sur les réseaux sociaux, et dont les pièces sont fabriquées à la main au Portugal, sera à découvrir ce vendredi et ce samedi au 6 rue de la Part-Dieu. Vases, assiettes, bols ou encore mugs seront à acheter sur place… De quoi peut-être faire plaisir à ses proches ou à soi-même pour les fêtes de fin d’année.