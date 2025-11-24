Si vous aimez les fleurs, l’information qui suit va certainement vous intéresser. Un grand marché aux fleurs de Flowrette va s’installer plusieurs jours dans le 1er arrondissement de Lyon. Le rendez-vous est plus exactement donné aux Woraces (face au 1 rue Camille Jordan) du jeudi 27 au dimanche 30 novembre.

Il sera notamment possible de découvrir sur place des bouquets de fleurs séchées avec une sélection à la botte entre 2 et 7 euros de toutes les couleurs et tous les styles, des fleurs artificielles, des fleurs en papier, des vases artisanaux, des bijoux en forme de fleurs ou encore des accessoires de décoration.

