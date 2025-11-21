Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la marque de beauté zéro plastique lance un savon solide pour le corps au parfum Brioche & Pralines Roses, un clin d’œil à notre belle ville de Lyon !

En tout, six spécialités pâtissières locales font leur arrivée chez Unbottled, des douceurs issues des villes dans lesquelles la marque a ouvert ses propres boutiques.

On y retrouve ainsi le savon au parfum Tarte Amande & Abricot de Toulouse, le savon Macaron & Pistache en hommage à Paris, le parfum Calisson & Melon qui rappelle Aix-en-Provence, le savon lillois Spéculoos & Poire, le parfum Cannelé & Vanille pour la ville de Bordeaux, et donc le savon lyonnais Brioche & Pralines Roses.

Ce dernier a été élaboré avec des huiles essentielles, du beurre de karité et de l’huile de noisette. Comptez 9,90€ pour un savon, glissé dans une jolie maisonnette en papier recyclé, à mettre sous le sapin. Ce Noël va être gourmand !

Unbottled, 52 Rue du Président Édouard Herriot, Lyon 2.