Une braderie de tissus ce week-end dans cette gare de Lyon

Direction la gare de Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon où se déroule actuellement le festival AiRT de Famille. C’est à cette occasion qu’une braderie prendra place le temps d’un week-end.

La coopérative feat coop ouvre ses portes ce samedi 8 et ce dimanche 9 novembre dans le cadre d’une vente exceptionnelle de tissus. Plus de 700 références seront à découvrir et à saisir : unis et Jacquard de prêt-à-porter, soieries unies et Jacquard jersey, imprimés pour enfants, dentelles, tissus balnéaires et de lingerie… Le rendez-vous est donné à la Galerie Lumière au 4ème étage de la gare Lyon Perrache.

Née à Lyon en 2020 après le confinement, la coopérative feat coop a pour objectif de revaloriser "les stocks dormants des fabricants textiles français". "Les stocks dormants sont considérés comme des déchets de l’industrie textile, bien qu’une grande partie de ces textiles soient neufs. Ces rouleaux dorment dans des entrepôts depuis parfois plusieurs décennies. Nous les considérons comme des ressources, des pépites de notre territoire qui n’attendent qu’à être réveillés", explique feat coop.

A noter que les textiles proposés dans le cadre de cette braderie seront disponibles à la coupe dès 1 mètre et à partir de 5 euros.