C’est quoi le Teckel Day, cette journée imaginée par une Lyonnaise passionnée par les chiens ?

Si vous avez un teckel, l’information qui suit pourrait vous intéresser ou dans tous les cas vous faire sourire. Une journée dédiée aux teckels se prépare à Lyon. Le Teckel Day se déroulera en effet ce samedi à l’initiative de Juliette, la fondatrice de Brigand, un concept-store dédié aux chiens à Lyon depuis maintenant plus d’un an et demi. "Une ouverture qui fait suite à ma passion pour le chien et l’envie de créer un lieu à mon image, et surtout moderne dans le milieu du chien", tient-elle à expliquer.

"On a envie aujourd’hui de se développer et de créer des évènements qui ont du sens pour nous", poursuit Juliette. L’entrepreneuse a donc l’idée d’imaginer des journées dédiées à des races précises. Pour la première de ce projet, le cocker fut à l’honneur le 4 octobre dernier avec au bout « un succès assez fou ». "On a adoré participer à cette journée qui a permis de créer du lien sur les mêmes sujets autour de cette passion pour les chiens", insiste la fondatrice de Brigand.

Après les cockers, ce sont donc les teckels qui auront leur journée dédiée à Lyon ce samedi 8 novembre de 10h à 17h. Au programme notamment : une balade de teckels le long des quais de Saône au départ de la Passerelle du Palais de Justice à 9h30 afin de rejoindre le lieu du festival qui n’est autre que le Caillou Café Comptoir dans le 5e arrondissement.

Sur place, les visiteurs pourront retrouver une sélection déco, lifestyle ou encore mode tournée autour du teckel imaginée par la boutique lyonnaise Maison Mathûvu. "A chaque fois, on essaye de trouver des partenaires ayant une spécialité avec chaque race", explique Juliette. Des conférences d’ostéopathie canine ciblées et des dégustations de hot-dogs maison sont également prévues pour ce Teckel Day.

"Pas besoin d’avoir un teckel pour venir", prévient l’organisatrice de l’évènement. "Juste les adorer suffit. On ne refusera aucun chien à l’entrée. L’idée est aussi de remettre le chien au cœur de la vie lyonnaise et de promouvoir le côté dog friendly", ajoute-t-elle dans un sourire.

D’autres journées devraient voir le jour avec cette fois-ci à l’honneur le corgi, le golden retriever ou encore le berger australien.

