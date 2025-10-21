Cette maison de soierie lyonnaise s’inspire de l’univers de Harry Potter pour une collection inédite

Une collection qui ne va pas certainement pas passer inaperçue en ce début d’automne. La maison de soierie lyonnaise Malfroy a décidé de s’associer à Warner Bros. Discovery Global Consumer Products pour imaginer des modèles autour de l’univers du célèbre sorcier Harry Potter et de son univers.

"Nous sommes très fières de transposer l’univers d’Harry Potter sur soie, d’autant que nous avons eu l’autorisation exceptionnelle de redessiner les personnages et autres lieux avec notre propre style graphique. Chaque foulard nous plonge dans un moment-clé de la série de films, avec émotion. Cette collaboration célèbre la rencontre entre deux mondes fantastiques : celui du savoir-faire soyeux lyonnais avec celui d’Harry Potter", explique Valérie Malfroy, directrice de la maison.

On retrouve notamment des foulards inspirés des quatre maisons de la célèbre école de sorcellerie de la saga : Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. Des lieux emblématiques comme Poudlard ou encore des symboles à l’exemple de la carte du maraudeur font également l’objet de foulards et de bracelets. Ce sont en tout 13 modèles qui seront proposés dans le cadre de cette collection. Cette dernière sera mise en vente à partir de ce mercredi 22 octobre.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Malfroy donne une précision sur la suite de cette collaboration inédite. "Chaque saison jusqu’à fin 2027, de nouvelles créations viendront compléter la collection."