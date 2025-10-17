Michael Mann reçoit le Prix Lumière des mains d’Isabelle Huppert (PHOTOS)

"Ce soir restera gravé dans ma mémoire ! Merci !" Tels furent les mots de Michael Mann au moment de recevoir le Prix Lumière 2025 des mains d’Isabelle Huppert ayant reçu la même récompense l’année dernière. L’actrice n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le réalisateur américain. "Au nom du cinéma merci de continuer à nous surprendre et à nous déranger. Merci pour cette fidélité que vous portez à la lumière et que cette lumière vous accompagne. Vive le cinéma", a-t-elle déclaré dans un discours. L’actrice et présidente de l’Institut Lumière Irène Jacob a également prononcé un discours en l’honneur de Michael Mann. "Nous sentons de la reconnaissance pour votre cinéma. Thank you !", a-t-elle assuré dans un sourire.

Isabelle Huppert n’était pas la seule à avoir fait le déplacement pour cette remise du Prix Lumière. Les stars françaises étaient particulièrement représentées à l’exemple de Michèle Laroque, Alice Diop, François-Xavier Demaison, Sofiane Zermani, Marina Foïs, Sandrine Kiberlain, Raphaël Quenard, Jérémie Renier, Laurent Gerra ou encore Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le réalisateur John Woo, qui donnera une masterclass ce dimanche matin, était également présent. On retiendra également les deux prestations fortes et touchantes de Camélia Jordana, notamment Parce que de Charles Aznavour.

Les cinéphiles ont prolongé la soirée avec la projection de Ferrari de Michael Mann sorti en 2003. L’édition 2025 du Festival Lumière se poursuivra jusqu’à dimanche avec comme point fort le traditionnel remake de La Sortie de l’usine Lumière, la Nuit Japanime et la cérémonie de clôture à la Halle Tony Garnier.

