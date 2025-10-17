"Quelle semaine !" : le message de Natalie Portman après son passage à Lyon pour le Festival Lumière

Clap de fin ce week-end pour la 17e édition du Festival Lumière. Le Prix Lumière sera décerné ce vendredi soir au réalisateur et scénariste américain Michael Mann avant la cérémonie de clôture ce dimanche avec la projection de Heat.

Les stars ont été nombreuses cette semaine à Lyon. Celle qui aura certainement le plus marqué le public par sa simplicité et son élégance est Natalie Portman. L’actrice israélo-américaine était présente ce lundi soir pour une discussion avant la projection de Black Swan, film de Darren Aronofsky pour lequel elle a reçu l’Oscar de la meilleure actrice.

Natalie Portman a également présenté plusieurs de ses autres films, notamment V pour Vendetta de James McTeigue ou encore Jackie de Pablo Larraín. La star a surtout présenté le film d’animation Arco dont elle est la productrice. "Waouh quelle semaine ! Merci au Festival Lumière et à Thierry Frémaux pour avoir été invitée d’honneur et avoir invité Arco au festival", a-t-elle réagi sur son compte Instagram avec plusieurs photos de l’évènement. On peut également découvrir une vidéo où l’actrice inaugure sa plaque sur le mur des cinéastes de l’Institut Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon.

"Arco sort officiellement en France le 22 octobre. J’ai hâte que vous le voyiez tous !", conclut Natalie Portman.