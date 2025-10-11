Festival Lumière de Lyon : une pluie de stars sur le tapis rouge (PHOTOS)

Il y avait du beau monde ce samedi soir à la Halle Tony Garnier pour l’ouverture de l’édition 2025 du Festival Lumière. Tapis rouge oblige, de nombreuses personnalités du monde du cinéma étaient présentes pour l’occasion : Sean Penn, Dominique Blanc, Shu Qi, Sabine Azéma, Franck Dubosc, Kad Merad, Jeremy Allen White, Scott Cooper, Nadia Tereszkiewicz, Manu Payet, Laurent Gerra…

Tous ont ouvert cette nouvelle édition du Festival Lumière par la tradition de la phrase prononcée sur scène : "Nous déclarons Lumière 2025 le festival de cinéma de Lyon et de la métropole de Lyon ouvert". L'évènement va se poursuivre jusqu'au dimanche 19 octobre avec d'autres personnalités attendues à l'exemple de l'actrice Natalie Portman ou encore du réalisateur américain Michael Mann, Prix Lumière de cette édition 2025.

