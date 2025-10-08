La créatrice lyonnaise Nathalie Chaize sort son premier parfum

"J’ai souhaité prolonger ce geste créatif au-delà du vêtement. J’ai voulu capturer cette même essence, cette même élégance, dans une fragrance. Un parfum qui se dépose sur la peau comme une seconde robe", confie la créatrice. Dès les premières notes, bergamote, citron et petitgrain du Paraguay apportent un envol frais et éclatant. En son cœur, muguet, jasmin, ylan-ylang et tubéreuse forment un accord sensuel et féminin. Puis en notes de fond, l’accord boisé du cèdre, allié au Fir Balsam, offre un sillage sophistiqué, fidèle à l’élégance intemporelle de créations couture de Nathalie Chaize.

Une rencontre dans le cadre de l’association Femmes Cheffes d’Entreprises est à l’origine de ce projet. La créatrice lyonnaise fait la connaissance de Fabienne Pugnetti Boiron, fondatrice de Fabiellab qui crée des parfums sur mesure. "Depuis toujours, je considère le parfum comme une seconde qui permet d’exprimer qui nous sommes réellement. Les parfums sont vecteurs d’émotions", assure-t-elle. Toutes les planètes étaient donc alignées pour la création du parfum de Nathalie Chaize. Seulement deux essais ont d’ailleurs été nécessaires pour imaginer "Spagyrie".

Disponible en boutique et sur le site nathaliechaize.fr