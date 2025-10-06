On va en parler cette semaine à Lyon : une braderie géante de la Croix-Rousse à Confluence

Le Lyon Braderie Festival est de retour. Pour cette 4ème édition, l’association My Presqu’île donne à nouveau rendez-vous aux visiteurs durant trois jours en plein centre-ville de Lyon, et même plus loin puisque l’évènement se tiendra du bas des Pentes de la Croix-Rousse au pôle de commerces et de loisirs de Confluence.

C’est à partir de ce vendredi qu’il sera possible de faire de bonnes affaires avec plus de 400 enseignes participantes qui proposeront des réductions tout au long du week-end.

Quatre pôles seront également proposés aux visiteurs. Le premier se nommera le Jardin des Couleurs et se trouvera sur la place des Jacobins (11h-18h vendredi, samedi et dimanche) avec des fleurs, un show cooking animés par des chefs lyonnais et des performances artistiques avec le collectif Omart.

Du côté de la place de la République, on retrouvera un Food Court de 11h à 21h (18h le dimanche) où 17 chefs lyonnais proposeront des pauses gourmandes entre street-food, cuisine du monde et pâtisserie.

Dans le 1er arrondissement, l’Open Air de Sathonay offrira au public une guinguette XXL, un blind test géant et un dj set (samedi de 11h à 22h).

Un grand marché est aussi prévu au pôle de commerces et de loisirs de Confluence où les enseignes proposeront des offres exclusives. Un vide dressing d’influenceurs lyonnais et un vide grenier le long de la Darse seront également organisés. Le rendez-vous est donné sur place le vendredi et le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 11h à 19h.