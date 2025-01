"A défaut de trouver la solution, on a décidé de la créer" : le Zibou Lab veut faire la différence à Lyon

Ce n’est pas un café comme les autres. C’est également une boutique et une galerie d’art. La vie bat son plein au Zibou Lab dans le quartier de Confluence à Lyon. Ce tiers-lieu permet avant tout à des personnes en situation de handicap de travailler avec l’aide de soignants accompagnants. Les personnes porteuses d’un trouble du neuro-développement dit "sévère" sont principalement mises en avant afin de leur prouver qu’elles peuvent s’intégrer et travailler.

Ce projet a notamment vu le jour sous l’impulsion de Zelda Prost. Co-fondatrice du Zibou Lab, et par ailleurs neuropsychologue de formation, elle a voulu apporter sa pierre à l’édifice ayant été confrontée personnellement aux difficultés rencontrées par son frère Eugène, porteur de TND sévère (trouble du neuro-développement). C’est d’ailleurs son surnom, Zibou, qui a été choisi pour l’enseigne afin de lui rendre un hommage après son décès en 2020. "Quand il a eu envie de travailler, j’ai pu voir que quand on prenait le temps et quand on s’adaptait, il était possible pour lui de participer de manière modeste. Ça lui faisait surtout beaucoup de bien", se souvient Zelda Prost. "A défaut de trouver la solution, on a décidé de la créer", ajoute-t-elle.

L’objectif est non seulement "de pouvoir gagner en compétence social, cognitive et en autonomie" pour les personnes handicapées salariées mais aussi de sensibiliser le grand public. "Informer sur le handicap de manière générale, pouvoir réduire les appréhensions et la stigmatisation qu’il y a encore beaucoup par méconnaissance", insiste Zelda Prost.

Des ateliers sont également prévus sur place le week-end toujours dans le but de faire progresser sur la diversité et l’inclusion dans la société.