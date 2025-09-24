Ces lieux où il sera possible de voir Natalie Portman durant le Festival Lumière à Lyon

L’édition 2025 du Festival Lumière se prépare. Natalie Portman sera invitée d’honneur de l’évènement mettant à l’honneur le cinéma. La célèbre actrice est donc attendue à Lyon pour l’occasion.

Une rencontre est notamment prévue le lundi 13 octobre à partir de 19h à l’Auditorium de Lyon. Elle sera suivie de la projection de Black Swan de Darren Aronofsky dans lequel Natalie Portman tient le rôle principal. Les fans devraient sans surprise être au rendez-vous.

L’actrice présentera également plusieurs séances durant le festival. Elle sera par exemple à l’avant-première du film Aroc d’Ugo Bienvenu que Natalie Portman a aussi produit. Ça se passera le lundi 13 octobre du côté du Pathé Bellecour.

Le lendemain, le mardi 14 octobre, la star sera du côté de l’UGC Ciné Cité Confluence pour présenter Heat de Michael Mann à 17h puis Jackie de Pablo Larraín à 17h15. Direction ensuite l’Institut Lumière à 19h à l’occasion de la projection de V pour Vendetta de James McTeigue.

Autant de lieux où Natalie Portman pourra être aperçue par ses fans.

A noter que la billetterie pour la rencontre à l’Auditorium de Lyon le 13 octobre ouvrira ce jeudi à 10h.



