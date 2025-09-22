On va en parler cette semaine à Lyon : l’arrivée de l’enseigne Pop Mart

Une nouvelle ouverture se prépare du côté du centre commercial Westfield La Part-Dieu. L’enseigne chinoise Pop Mart s’apprête en effet à accueillir ses premiers clients. Le rendez-vous sera donné à partir de ce vendredi 26 septembre à partir de 9h30. De quoi réjouir les amateurs de jouets à collectionner.

Il s’agira en effet de la première boutique lyonnaise de l’enseigne Pop Mart spécialisée dans la conception et la vente de figurines et de produits dérivés. Les plus populaires d’entre eux sont incontestablement les "Labubus", des petites peluches en forme de monstres aux oreilles pointues. Ces dernières font fureur dans les cours de récréation mais pas seulement… Des personnalités ne manquent également pas de s’afficher avec cette peluche devenue virale.

La particularité de Pop Mart est également de proposer ses produits sans que les acheteurs ne sachent à quoi ils ressemblent exactement comme la couleur ou encore la forme. Certaines peluches sont aussi très rares et peuvent se revendre à plusieurs centaines d’euros…

"Lyon est une ville célébrée pour sa richesse culturelle et son esprit créatif. C’est aussi le berceau de Saint-Exupéry, dont le Petit Prince continue d’inspirer le monde entier. Ouvrir notre première boutique ici est une étape majeure pour Pop Mart, et nous sommes impatients de partager notre univers de figurines avec la communauté. Nous espérons que chaque visiteur repartira inspiré et ravi", assure Peter Shipman, le directeur Europe et directeur général de Pop Mart.

Cette ouverture devrait sans surprise attirer de nombreux visiteurs.