Leur relation amoureuse était née à Lyon : Monica Bellucci et Tim Berton annoncent leur séparation

"C’est avec beaucoup de respect et d’affection mutuelle que Monica Bellucci et Tim Burton ont décidé de se séparer." La nouvelle est tombée ce vendredi matin dans un communiqué commun. Le réalisateur américain et l’actrice italienne ont annoncé leur séparation.

Leur histoire avait débuté à Lyon en octobre 2022 à l’occasion du Festival Lumière où Tim Burton avait reçu le Prix Lumière. Monica Bellucci se tenait notamment à ses côtés sur scène.

Les deux célébrités avaient attendu quelques mois avant d’officialiser. "Une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie", avait déclaré l’actrice dans une interview au magazine Elle alors que le tournage du nouveau Beetlejuice débutait à Londres avec toujours aux manettes Tim Burton et au casting Monica Bellucci.

Un coup de foudre qui aura finalement duré un peu moins de trois ans…