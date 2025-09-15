Distribution gratuite de cookies : où fêter le Cookie Day à Lyon ?

La 8e édition du Cookie Day se déroule ce mercredi 17 septembre dans toute la France. Lyon ne fera pas exception à cette journée où le cookie sera à l’honneur.

Comme chaque année, l’évènement est organisé par La Fabrique Cookies avec au bout une distribution gratuite de 40 000 cookies dans les différentes boutiques de l’enseigne. Ce sera le cas à Lyon où trois magasins La Fabrique Cookies se trouvent : au pôle de commerces et de loisirs de Confluence, au centre commercial Westfield La Part-Dieu et dans le quartier du Vieux-Lyon.

Il sera possible de déguster l’une des nombreuses recettes de l’enseigne : caramel beurre salé, chocolat noir, au lait, blanc, super chocolat, praline rose, dulce de leche… "Le 17 septembre, de l’ouverture jusqu’à 19h, un cookie sera offert à chaque client, sans obligation d’achat", précise La Fabrique Cookies.

A noter également qu’un jeu concours national sera organisé ce mercredi avec au bout pour la grande gagnante ou le grand gagnant la possibilité de remporter son poids… en cookies !