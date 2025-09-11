Ces soignantes de Lyon veulent réunir plus de 2000 coureurs pour la bonne cause

"C’est un aboutissement de tout ce que l’on fait dans l’année mais également au quotidien auprès de nos patients et de leurs familles." La fierté est au rendez-vous au sein de l’hôpital Louis Pradel de Bron. Des soignants du service de rythmologie organisent pour la quatrième année consécutive la Heart Transplant Run, une course ayant pour objectif de sensibiliser le grand public à l’insuffisance cardiaque et à la greffe cardiaque.

Le rendez-vous est donné le dimanche 21 septembre de 8h à 13h au parc de Parilly. Deux parcours de course à pied de 5 ou 10 kilomètres ainsi qu’une marche de 5 kilomètres sont au programme. Un village santé sera également installé sur place avec de nombreux stands d’information et de sensibilisation. "On a toujours un objectif de 2000 participants", confie Lucie Bayard, l’une des infirmières organisatrices de l’évènement. "Le format est sympa et le message plaît", ajoute la soignante.

Alors que David Douillet était le parrain de la dernière de la Heart Transplant Run, le mystère reste entier pour cette nouvelle édition. "C’est en pourparlers", précise Lucie Bayard.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au jour de la course.