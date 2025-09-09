Le Groupe L’Oréal ouvre à nouveau son site de Lyon pour les Journées européennes du patrimoine

Les Journées européennes du patrimoine approchent. Elles auront lieu cette année les 20 et 21 septembre avec au bout la possibilité de découvrir les coulisses de nombreux lieux.

Le Groupe L’Oréal permettra notamment aux visiteurs de découvrir six de ses sites emblématiques en France. A Lyon, il sera par exemple possible de participer à une visite guidée de la plateforme SkinTechnology située dans le 7e arrondissement.

"Ce centre de recherche unique au monde est dédié à l’ingénierie tissulaire, positionnant L’Oréal comme le leader mondial de la peau humain reconstruite. Pionner dans la lutte pour une Beauté sans tests sur les animaux, L’Oréal en a interdit la pratique sur tous ses produits dès 1989, 14 ans avant l’entrée en vigueur des réglementations européennes. La visite permettra de découvrir ces modèles de peaux reconstruites aujourd’hui utilisés dans le monde entier ainsi que les nouveaux modèles de peau bioprintée qui imitent la complexité de la peau humaine", peut-on lire.

L’inscription est obligatoire ici