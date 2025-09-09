Voyager en toute sécurité entre femmes : le pari de deux Lyonnaises

Avec son expérience dans le secteur du tourisme, Marie a longtemps échangé avec sa fille sur leur vécu de voyageuses. Après des années de réflexion, elles ont décidé de concrétiser ce projet ambitieux : créer des expériences uniques, 100 % féminines, pour répondre aux besoins et envies spécifiques des femmes.

"Les femmes ont besoin de prendre du temps pour elles, dans un cadre où elles se sentent en sécurité et libres d’échanger", expliquent-elles.

Le concept ? Des voyages en petits groupes de 8 à 10 participantes, pour favoriser les rencontres authentiques, le partage et la découverte de soi. L’objectif est clair : offrir aux femmes la possibilité de parcourir le monde autrement, dans une atmosphère bienveillante et inspirante.

Le lancement officiel est prévu pour l’automne 2025. En attendant, Valentine et Marie partent à la rencontre de leur future communauté lors d’événements conviviaux, afin de recueillir témoignages et idées pour enrichir leur projet.

"Dans les voyages mixtes, on ne se sent pas toujours à sa place. On voulait créer un cocon où les femmes puissent être pleinement elles-mêmes", confie Valentine.

Côté destinations, il y en aura pour toutes les envies : de courts séjours en France à des escapades plus lointaines. Crète, Polynésie, Inde ou Sénégal… chaque voyage sera une parenthèse hors du quotidien.

Et pour aller plus loin, l’agence proposera des activités bien-être et créatives : yoga, méditation, danse, cuisine, relaxation ou encore cours de natation. En partenariat avec des correspondants et praticiennes locales, essentiellement des femmes, ces ateliers permettront de renforcer ce lien unique entre voyage, détente et développement personnel.

Complices et complémentaires, Valentine et Marie se réjouissent de vivre cette aventure ensemble : "C’est une belle expérience familiale. On est très différentes mais très complémentaires, et c’est une vraie richesse pour ce projet."

Avec Voyages pour elles, elles souhaitent créer plus qu’une agence, mais une communauté bienveillante, un espace où chaque femme pourra s’évader, se ressourcer et voyager en toute confiance.