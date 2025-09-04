"C’est une galère en dehors d’internet" : un vide-dressing de vêtements de seconde main dédié aux grandes tailles à Lyon

"On trouve très peu de pièces de seconde main à partir du 42. C’est une galère en dehors d’internet de trouver de la seconde main." Tels sont les mots d’Annouck Blanchouin, fondatrice de la marque Pastel possédant une boutique à Lyon et une autre à Marseille.

Face à ce constat, un vide-dressing dédié aux grandes tailles sera organisé le samedi 20 septembre de 10h à 19h devant la boutique lyonnaise de Pastel située 123 rue Sébastien Gryphe dans le 7e arrondissement. La rue sera piétonnisée pour l’occasion et une vingtaine de portants seront installés à l’extérieur avec "des pièces modernes et d’actualité" allant du 40 au 62 et plus.

Il est également possible de venir déposer ses pièces (uniquement à partir de la taille 40) jusqu’au 13 septembre sans rendez-vous et aux horaires d’ouverture de la boutique.

Vide-dressing mid & plus size

Samedi 20 septembre

10h – 19h

123 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7