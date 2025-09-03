"Je ne suis pas que maman, je suis aussi sportive" : à Lyon, des sessions de course à pied en poussette

"Il n’y a pas de notion de performance mais uniquement de la bienveillance." Doriane Rauline est la fondatrice de l’association Mama Running Club dont le but est de développer dans toute la France des antennes de community run. Des sessions de course à pied pas comme les autres puisqu’elles sont principalement destinées aux jeunes mamans, et plus généralement aux jeunes parents invités à venir courir en poussette.

"L’objectif est de leur proposer de se retrouver pour échanger autour de la pratique sportive", poursuit Doriane Rauline, maman d’un petit garçon d’un an et demi, qui a d’abord développé ce concept de run-poussette à Annecy où elle réside. "J’ai ensuite été contactée sur les réseaux sociaux par des personnes qui voulaient développer la pratique dans d’autres villes. A Lyon, il y a eu pas mal de demandes", ajoute celle qui est aussi la fondatrice de l’entreprise Mama Run qui propose notamment des évènements sportifs à destination des femmes et des parents à l’exemple de retraites trail.

"Le message est de leur dire qu’elles ne sont pas que mamans, elles sont aussi sportives. On commence ensemble et on finit ensemble. Il n’y a pas de frustration", précise la jeune femme de 29 ans. A Lyon, un lancement est prévu ce samedi 6 septembre à 9h au parc de la Tête d’Or. La séance d’une heure environ est gratuite. Deux à trois sorties sont programmées chaque mois avec la référente lyonnaise Camille. Il est également possible d’adhérer à l’association pour faire encore plus d’activités.