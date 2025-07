Cette braderie géante bientôt de retour à Lyon

La 4ème édition du Lyon Braderie Festival se prépare. L’association de commerçants My Presqu’île a dévoilé en ce début de semaine les dates de l’évènement. Ce dernier se déroulera le vendredi 10, le samedi 11 et le dimanche 12 octobre 2025.

Le rendez-vous sera donné des bas des Pentes de la Croix-Rousse à Confluence avec la participation de centaines de boutiques du centre-ville. De nombreuses animations seront également au programme au sein des 4 pôles mis en place.

On retrouvera par exemple le Jardin des Couleurs sur la place des Jacobins, un food court sur la place de la République, un open air sur la place Sathonay et un marché au pôle de commerces et de loisirs de Confluence.