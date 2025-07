Des artisanes lyonnaises organisent un grand vide-atelier

Les artisanes lyonnaises à l’honneur ce week-end. Un grand vide-atelier est organisé ce dimanche 27 juillet à Lyon. Le rendez-vous est donné de 10h à 18h à l’Atelier Muguette, 138 rue Bugeaud dans le 6e arrondissement.

Parmi les objets mis en vente, il sera possible de retrouver de la céramique, de la papeterie et des illustrations, de la couture, des moules et du matériel de cuisine ou encore des savons.

"C’est l’occasion pour vous de dénicher des pépites à petits prix et pour nous de faire un peu de vide", commente l’Atelier Muguette dont c’est le troisième vide-atelier de ce genre.

Entrée libre et gratuite.