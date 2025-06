La pétition d’une Lyonnaise à l’origine de l’autorisation de diffusion de la série "Adolescence" dans les collèges et les lycées

Cette mère de famille lyonnaise avait lancé en avril dernier une pétition demandant la diffusion dans les collèges et les lycées de la série britannique Adolescence. Cette dernière raconte l’histoire de Jamie Miller, un adolescent de 13 ans, suspecté du meurtre d’une de ses camarades de classe. Enquêteurs, famille et amis tentent au cours des quatre épisodes filmés chacun en plan-séquence de comprendre l’origine de ce drame.

"La série Adolescence aborde avec beaucoup de justesse et de sensibilité les questions du harcèlement scolaire, de la violence, des influences toxiques et misogynes auxquelles sont exposés les jeunes en ligne, et des répercussions que cela peut avoir sur eux et leurs proches. En mettant en lumière des témoignages réalistes, je pense que cette série constitue un outil pédagogique puissant pour sensibiliser les élèves, les enseignants et les familles. Elle pourrait contribuer à une prise de conscience et aider à prévenir de nombreuses situations dramatiques", indiquait notamment Laëtitia.

La pétition a aujourd’hui récolté près de 19 000 signatures et a surtout convaincu la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne d’autoriser la diffusion de cinq extraits sélectionnés de la série afin de sensibiliser "au risque des réseaux sociaux, de la violence et du sexisme". Ces derniers pourront être visibles dès la 4ème.

"Prochaine étape : lancer une pétition pour une législation encadrant les réseaux sociaux pour les mineurs, et pour la suppression des comptes masculinistes", souhaite désormais la mère de famille lyonnaise qui n’entend donc pas s’arrêter dans la prévention.