Une Lyonnaise lance une pétition pour diffuser la série "Adolescence" dans les collèges et les lycées

Disponible sur Netflix depuis plus d’un mois maintenant, la mini-série britannique Adolescence ne cesse de faire parler d’elle et de battre des records d’audience. Elle est aujourd’hui la cinquième série la plus vue de tous les temps sur la plateforme derrière Squid Game, Mercredi ou encore Stranger Things.

Les quatre épisodes filmés chacun en plan-séquence met en lumière Jamie Miller, un adolescent de 13 ans, suspecté du meurtre d’une de ses camarades de classe. Enquêteurs, famille et amis tentent de comprendre ce qu’il s’est exactement passé.

La série a reçu de nombreuses critiques élogieuses au point d’être diffusée dans les collèges et les lycées du Royaume-Uni dans le but de dénoncer le harcèlement dont peuvent être victimes les jeunes via les réseaux sociaux.

Des voix s’élèvent également en France pour faire la même chose. C’est le cas de Laetitia, une mère de famille lyonnaise qui vient de lancer une pétition adressée à la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne. "Maman d’un jeune adolescent de 13 ans et sensible aux questions liées au harcèlement et au sexisme, j’ai récemment vu la série Adolescence et j’ai pris une véritable claque", commence-t-elle par expliquer. "La série Adolescence aborde avec beaucoup de justesse et de sensibilité les questions du harcèlement scolaire, de la violence, des influences toxiques et misogynes auxquelles sont exposés les jeunes en ligne, et des répercussions que cela peut avoir sur eux et leurs proches. En mettant en lumière des témoignages réalistes, je pense que cette série constitue un outil pédagogique puissant pour sensibiliser les élèves, les enseignants et les familles. Elle pourrait contribuer à une prise de conscience et aider à prévenir de nombreuses situations dramatiques", poursuit la mère de famille lyonnaise. La pétition a déjà récolté près de 17 000 signatures.

La ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne a néanmoins déclaré ne pas être favorable à la diffusion d’Adolescence dans les collèges et les lycées français. "C’est bien de montrer concrètement quels sont les risques de tous ces réseaux sociaux et de sensibiliser nos élèves à la nécessite de prévenir ses violences", estimait-elle avant de nuancer ses propos assurant qu’il avait déjà "de bonnes séries françaises" sur le sujet.