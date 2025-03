Une Lyonnaise au casting de la nouvelle série quotidienne de TF1

TF1 a dévoilé ce lundi matin le casting de sa prochaine fiction quotidienne. Baptisée Tout pour la lumière, elle sera prochainement diffusée sur la chaîne avec une avant-première sur Netflix et TF1+. Chaque épisode durera une vingtaine de minutes comme c’est actuellement le cas pour Demain nous appartient, Ici tout commence et Plus belle la vie.

Le tournage de Tout pour la lumière a d’ailleurs débuté ce lundi pour cinq mois à la Ciotat et dans les studios de la Belle de Mai à Marseille. Dans la lignée de séries comme Fame, Un, dos, tres et Glee, le feuilleton suivra le quotidien de professeurs et d’élèves d’un centre de formation artistique appelé "Le Studio Lumière".

Côté casting, on retrouvera notamment Joy Esther connue pour sa participation dans la série Nos chers voisins sur TF1. Née à Lyon, la comédienne jouera le rôle de Victoria Vargas, une chanteuse ayant connu le succès lorsqu’elle avait 20 ans, rappelée en urgence pour venir au chevet de sa mère Florence (interprétée par Isabel Otero), directrice du Studio Lumière. D’anciens candidats du télécrochet The Voice sont également annoncés à l’exemple de Vike, Gwendal Marimoutou, Clément Massy et de Loris Triolo.