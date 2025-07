Ce pique-nique géant pour célibataires de retour à Lyon

C’est presque une tradition. Un grand pique-nique de célibataires se déroulera ce dimanche au parc de la Tête d’Or de Lyon. Le rendez-vous est donné à partir de 12h sur la pelouse du monument des droits de l’Homme.

Comme chaque année, l’évènement est organisé par l’association Amitié Loisirs Entre Nous. "Le principe est simple, il suffit de venir avec son panier pique-nique, seul(e) ou avec d’autres amis célibataires. (…) Et mise à part l’investissement en cuisses de poulet et en œufs durs, le rendez-vous est totalement gratuit", explique l’association.

"Il y a des gens qui repartent main dans la main, et quelque temps plus tard, on est prévenu d’un mariage, d’un Pacs, d’une naissance", poursuit Jacky Touche, le président et fondateur de l’association Amitié Loisirs Entre Nous.

Près de 500 personnes sont attendues pour ce pique-nique géant.