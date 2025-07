Une nouvelle boutique éphémère de créateurs va ouvrir à Lyon

Un pop-up va ouvrir ses portes cette semaine à deux pas de la place Saint-Jean dans le 5e arrondissement. Le rendez-vous est donné à partir de ce mercredi 9 juillet 16 rue de la Bombarde de 11h à 17h.

Plusieurs créateurs vont s’installer sur place le temps de quelques jours. Jusqu’à dimanche (de 11h à 19h), il sera en effet possible de découvrir le travail d’Eclo Beauty, d’Armilla, de Maison Gabriella, d’Umaï, d’Atelier Candelia, de Laure Derrey, du studio d’Hélène, de By Foutas, de Souk in the City et de Soleil Chéri.

A l’origine de cette nouvelle boutique éphémère de créateurs où il sera possible de retrouver des bijoux, des produits de beauté, des fleurs séchées ou encore des bijoux, Camille et Morgane de l’entreprise Moca dont l’objectif est de promouvoir des marques avec des pop-up.

Une façon de se faire plaisir en ce début d’été à Lyon.