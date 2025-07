Cette illustratrice lyonnaise s’expose dans ce célèbre lieu

Si vous passez par les cours du Grand Hôtel-Dieu de Lyon, vous ne manquerez d’apercevoir de grands dessins. Il s’agit d’une exposition de l’illustratrice lyonnaise Emilie Ettori. "Venez visiter cette expo de grands formats qui durera jusqu’à octobre ; c’est gratuit, et ça vous offre l’opportunité de gagner un petit cadeau", annonce la jeune femme sur ses réseaux sociaux.

C’est en effet une chasse aux trésors qu’elle organise dans les rues de Lyon à l’occasion de cette exposition qui se tiendra jusqu’au moi d’octobre. "J’ai caché des petites étoiles dans les illustrations, il faut les trouver et se rendre sur place (c’est autour du Grand Hôtel-Dieu je vous rassure). Trouvez 3 stickers et prenez-les en photos, on vous attend à la boutique avec un cadeau", explique Emilie Ettori qui dessine à la main des vues aériennes des plus beaux quartiers de Lyon et en fait des affiches, des tote bags, des carnets ou encore de la papeterie.