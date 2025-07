Une Lyonnaise récompensée pour son concept de plats à emporter

L’été commence bien pour La Petite Ferme. L’enseigne, qui compte trois restaurants dans l’agglomération lyonnaise (deux à Lyon et un à Vaugneray), a été élue meilleure cantine de Lyon par les consommateurs de Deliveroo. A l’occasion de ses 10 ans, la marque organisait les Pépites du Quartier dans plusieurs grandes villes de France, dont Lyon, afin de récompenser les restaurants et les commerces de proximité.

"Nous sommes vraiment très heureux de cette reconnaissance. Depuis le début, nous essayons de proposer une cuisine de qualité, avec des produits frais et une carte qui s’adaptent aux saisons. Chaque jour, notre brigade met beaucoup de cœur à l’ouvrage et c’est une belle reconnaissance", a réagi Marion Cabrol, co-fondatrice de La Petite Ferme. L’enseigne a d’ailleurs reçu son prix à Paris en ce début de semaine des mains de l’animateur Denis Brogniart et du chef Mohamed Cheikh.

Une consécration de plus pour La Petite Ferme qui était déjà arrivée en tête des restaurants les mieux notés de France sur la plateforme Uber Eats en 2023. Le concept de plats à emporter continue donc de séduire depuis la création de l’entreprise en 2020. Pour rappel, une partie des plats est directement cuisinée dans des bocaux tandis que l’autre partie est livrée dans des packaging en carton.

"C’est une cuisine assez traditionnelle et familiale. Ce sont des plats que vous pourriez manger chez vous en famille le week-end quand vous avez un peu de temps pour cuisiner", avait expliqué Marion Cabrol à la rédaction de Lyon Femmes. Parmi les plats signatures de La Petite Ferme, on retrouve le parmentier de canard, la blanquette de veau ou encore les lasagnes de bœuf.