Cette boutique lyonnaise aménage ses horaires à la mode espagnole pour faire face à la canicule

Le Rhône se trouve toujours ce mardi en vigilance orange canicule comme une grande partie de la France. Le thermomètre devrait dépasser les 38°C jusqu’en milieu de semaine. La fraîcheur ne devrait faire son retour que ce week-end.

Afin de faire face à cette canicule, une boutique a décidé de modifier ses horaires. Il s’agit de l’opticien Loulou situé place des Célestins dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce dernier s’inspire "d’une tendance largement répandue en Espagne : l’"horaire intensivo", en l’appliquant à la mode française".

La boutique sera ainsi ouverte jusqu’à vendredi de 11h à 13h30 et de 15h30 à 20h30. "L’objectif étant le confort des clients et collaborateurs : en évitant les heures les plus chaudes, l’expérience dans la boutique reste agréable pour toutes et tous ! C’est aussi l’occasion de découvrir le magasin sur un format plus tardif et plus décontracté", explique l’opticien.