Soldes d’été : des centres commerciaux exceptionnellement ouverts ce dimanche à Lyon

Le coup d’envoi des soldes d’été a été donné ce mercredi. Les magasins vont ainsi proposer des réductions durant les quatre prochaines semaines.

Bonne nouvelle pour celles et ceux n’ayant pas encore eu le temps d’aller faire les boutiques. Le centre commercial Westfield La Part-Dieu et le Pôle de Commerces et de Loisirs de Confluence seront exceptionnellement ouverts ce dimanche 29 juin. Le premier sera accessible de 10h à 19h tandis que le second accueillera les visiteurs de 11h à 19h.

Pour rappel, les soldes d’été se termineront le 22 juillet au soir à Lyon et dans le Rhône.