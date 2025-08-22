"Parfois ce sont les projets d’une vie" : elles ont fait de leur passion pour le voyage leur métier (3/3)

Alors que l’été s’est emparé de Lyon, la rédaction de Lyon Femmes vous fait partir à la rencontre de Lyonnaises ayant décidé de faire de leur passion pour le voyage leur métier. C’est le cas de Maréva Pautonnier, créatrice de voyages sur-mesure. Un métier devenu aujourd’hui une évidence pour celle qui décida de se reconvertir en travel planner après la naissance de sa fille. "J’ai été acheteuse dans divers secteurs d’activité. En revenant de mon congé maternité, je ne me sentais plus à ma place. J’ai eu un déclic avec le besoin de faire quelque chose qui avait du sens", se souvient-elle.

Passionnée par les voyages depuis maintenant une quinzaine d’années, Maréva Pautonnier est aujourd’hui spécialiste des séjours au Brésil et en Europe. "C’est quelque chose qui m’anime de découvrir de nouvelles cultures. Visiter des pays en profondeur, c’est ce que j’aime plus que tout au monde", résume la travel planner.

"On peut tout me demander", poursuit-elle concernant sa profession. "Des gens vont venir me voir par exemple pour un coup de pouce pour chercher un hébergement ou bien un accompagnement vraiment complet. C’est du sur-mesure en fonction de leur budget et de leurs attentes. Chaque voyage est unique, aucun projet ne se ressemble. C’est parfois le projet d’une vie comme une lune de miel", ajoute Maréva Pautonnier qui met en avant "un métier hyper agréable".

Parmi les pays ayant le plus marqué Maréva Pautonnier, le Brésil, bien sûr, où elle a vécu, mais également la Grèce et les Cyclades sans oublier les Canaries "avec diverses îles qui ont leur particularité".