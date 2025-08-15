"Découvrir d’autres façons de vivre" : elles ont fait de leur passion pour le voyage leur métier (2/3)

Alors que l’été s’est emparé de Lyon, la rédaction de Lyon Femmes vous fait partir à la rencontre de Lyonnaises ayant décidé de faire de leur passion pour le voyage leur métier. C’est le cas d’Aurélie, 31 ans, co-fondatrice du compte Instagram Amoureux du monde qui est également un blog.

Tout commence en 2016 lorsqu’Aurélie et son ex-compagnon Yann décident de partir à l’étranger à l’issue de leur Master en marketing digital. Ils s’envolent en Australie puis en Nouvelle-Zélande avant de découvrir l’Asie du Sud-Est pendant plusieurs mois. Le couple poste des photos "prises à l’iPhone" de leur périple. "Au fil du temps, on a réussi à avoir une communauté de plus de 10 000 personnes", se souvient Aurélie.

A leur retour, les deux Lyonnais réfléchissent à l’avenir de ce compte Instagram qui rencontre un certain succès. Aurélie et Yann continuent à voyager, notamment en Europe. La communauté ne cesse de grandir et les premières opportunités professionnelles arrivent. "Aujourd’hui, c’est surtout notre blog qui constitue la majeure partie de nos revenues", assure Aurélie. "On ne voyage plus ensemble avec Yann mais on en vit quand même tous les deux séparément", poursuit-elle.

Aujourd’hui également, Aurélie voit d’un autre œil ses voyages. "Je ne voyage pas pour le partager. A l’époque, j’ai pu tomber dans ce travers-là", regrette-t-elle. "Ce qui me plait dans le voyage, c’est surtout de découvrir d’autres façon de vivre et d’autres paysages. On a d’ailleurs de magnifiques paysages en France mais il y a parfois des atmosphères particulières à l’étranger ou sur des îles. Je voyage pour découvrir des paysages qui vont me procurer des émotions", insiste la jeune trentenaire.

Parmi les pays ayant le plus marqué Aurélie, on retrouve l’Ouest américain et "l’immensité de ses paysages", l’Islande où "la nature est très diversifiée" ou encore la Namibie et la Tanzanie avec sa première expérience en safari où elle a été "subjuguée".

Son conseil pour cet été même si elle préfère voyager hors période scolaire ? "Les Alpes françaises ou autrichiennes. Une bonne alternative pour fuir le monde." Concernant la rentrée, "c’est la porte ouverte à toutes les destinations européennes comme les Açores au Portugal, Ibiza, Majorque, Minorque, la Corse ou la Sardaigne du nord".