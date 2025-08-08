"Mes destinations coups de cœur ? Les Etats-Unis, la Tanzanie et le Costa Rica" : elles ont fait de leur passion pour le voyage leur métier (1/3)

Alors que l’été s’est emparé de Lyon, la rédaction de Lyon Femmes vous fait partir à la rencontre de Lyonnaises ayant décidé de faire de leur passion pour le voyage leur métier. C’est le cas d’Anouk Arabat-Ziane, 32 ans et travel planner vivant entre Lyon et Le Puy-en-Velay. Après trois ans comme chef de projet dans l’évènementiel, elle décide d’arrêter et de se tourner vers le tourisme en se formant pour devenir agent de voyages. "Il s’est avéré que ça ne me plaisait pas du tout", explique-t-elle. Anouk Arabat-Ziane tombe finalement sur le métier de travel planner et lance son entreprise baptisée Kanoa signifiant "liberté" en langue hawaïenne.

"J’ai toujours beaucoup voyagé avec mes parents. J’ai eu envie d’aider les gens et de créer des choses vraiment adaptées à leurs besoins, du sur-mesure qu’on ne trouve pas en agence de voyages", assure la travel planner. "Une fois que la destination est trouvée, je m’occupe de tout de A à Z. Ça peut être la création d’un itinéraire, des propositions d’activités, des visites, des bonnes affaires. Après la seule chose qu’ils ont à faire est de réserver. Les clients gardent la main sur leur voyage même s’ils me délèguent toute l’organisation", résume Anouk Arabat-Ziane.

La profession de travel planner n’a cessé de se développer depuis ces dernières années. "Au début, je n’y croyais pas du tout comme je me suis lancée en plein Covid", se souvient-elle. "J’ai encore du mal à y croire. Je suis très heureuse de pouvoir vivre de ma passion."

Parmi ses destinations coups de cœur, on retrouve la côte ouest des Etats-Unis mais également la Tanzanie, notamment Zanzibar, sans oublier le Costa Rica où il y a "beaucoup de choses à voir sur place. Ça change des destinations classiques".