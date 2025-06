Cette Lyonnaise a tout quitté pour ouvrir sa propre mercerie

Une "passion secrète" devenue un projet sur le point de voir le jour. Après avoir pendant huit ans dans le marketing digital, Alizée Dao a décidé de se reconvertir. Cette Lyonnaise de 31 ans ouvrira dans quelques jours sa mercerie dans le 9e arrondissement à côté du métro Valmy, plus exactement 8 rue du Marché.

"On va retrouver tout ce qui a attrait aux arts du fil : des laines pour le tricot et le crochet, des accessoires de couture, des aiguilles, des épingles… Il y aura aussi tout ce qui va être fournitures pour la broderie. En fait, je vais tout vendre sauf du tissu !", explique Alizée Dao qui veut mettre en avant au sein de cette boutique baptisée Paillettes Et Froufrous son "univers très coloré, fun et un peu décalé".

Un espace pour de futurs ateliers d’initiation et de perfectionnement au tricot ou à la broderie sans oublier de la peinture sur textile est également prévu. "J’ai pas mal d’idées et ça va être chouette", assure dans un sourire la jeune trentenaire pour qui la transmission a joué un rôle particulier dans la réalisation de son projet. "J’ai commencé le tricot avec ma grand-mère. J’ai fait de la broderie avec ma mère. Et moi aujourd’hui, depuis quelques années, je partage cette passion avec des gens que je rencontre. J’aime beaucoup les échanges autour de cette activité. Il y a une bonne ambiance. On oublie un peu tous les problèmes quand on fait ces activités", précise-t-elle.

Une ouverture "en douceur" est annoncée pour le samedi 21 juin, date de la Fête de la musique mais également d’une opération "La Voie est libre" où de nombreuses rues seront piétonnes pour l’occasion. "Il y aura pas mal d’animations et de monde dans le quartier", se réjouit Alizée Dao.

A.D.