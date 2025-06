Cette vente exceptionnelle de tissus pour les amateurs de couture de retour à Lyon

La coopérative feat coop organise ce week-end une nouvelle vente exceptionnelle de tissus. Le rendez-vous est donné ce samedi et ce dimanche du côté d’In-Sted dans le 3e arrondissement.

"Comme lors des éditions précédentes, cette vente exceptionnelle est ouverte aux amateur.rices de couture, avec une large sélection de textiles français issus des stocks dormants que nous revalorisons", indique la coopérative.

Plus de 700 références de textiles (Jacquards, denims, jerseys, imprimés, dentelles, mailles maillot de bain, mousselines de soie…) seront à saisir pour les passionnés de couture. "Les textiles seront proposés à la coupe dès 1 mètre et à des prix avantageux, permettant à chacun.e de trouver la matière idéale pour ses créations, tout en contribuant à une consommation plus responsable et locale", précise la coopérative née à Lyon en 2020 avec l’objectif "d’identifier, de collecter et d’illustrer les stocks dormants de textiles issus du savoir-faire français".