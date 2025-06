La reine du burlesque Dita Von Teese de retour à Lyon 

Elle est considérée comme la reine incontestée du burlesque. Dita Von Teese est attendue à Lyon dans le cadre de la tournée de son nouveau spectacle intitulé Nocturnelle. Le rendez-vous est donné le samedi 4 avril 2026 à L’Amphithéâtre 3000. Les billets seront mis en vente ce vendredi 6 juin à partir de 10h.

"Nocturnelle est mon show le plus glambitieux à ce jour. C’est la rencontre entre le strip-tease sophistiqué et l’art envoûtant de l’illusion. Après avoir étudié les secrets des grands magiciens du passé, j’ai voulu créer un spectacle résolument magique… c’est l’art du Teese, avec une touche de mystère et une pluie de paillettes", explique Dita Von Teese pour parler de son dernier spectacle.

A noter que deux autres dates françaises sont prévues pour le show Nocturnelle de l’artiste américaine : les jeudi 23 et vendredi 24 avril 2026 aux Folies Bergères à Paris.